Sui cassonetti il cartello "area videosorvegliata": ecco il deterrente fai da te per combattere gli “zozzoni”

Cinque avvisi su cinque contenitori diversi di via Vacuna, nel quartiere Pietralata. Il cartello, uguale per tutti, ha ricordato due divieti, quello di sosta e fermata davanti ai cassonetti di raccolta rifiuti e quello del rovistaggio nei cassonetti per poi lasciare i rifiuti a terra. I divieti sono stati corredati da un avviso: “Area videosorvegliata” ma è una bufala anzi “un deterrente”, come lo ha definito Alessandro Nardoni, attivista del gruppo FdI del Tiburtino e ideatore dell’iniziativa.

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone a far prevalere il senso civico – ha spiegato Nardoni – chiaramente non sono presenti le telecamere nella strada ma l’avviso vuole essere un freno perché spesso le auto vengono parcheggiate proprio dinanzi i cassonetti e i camion Ama non possono svolgere il loro lavoro”. Non solo. “Qui sono stati scaricati anche rifiuti ingombranti, come finestre, ci sono dei vetri, sono pericolosi soprattutto per i bambini che camminano sul marciapiedi”.

Gallery