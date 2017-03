Apre un nuovo box al mercato Meda: sarà all'insegna del gusto

Si chiama “Il box del gusto” il nuovo banco che ha tagliato il nastro nel pomeriggio di venerdì 31 marzo al mercato Meda. Daniele è pronto a vincere la nuova sfida perché per lui oggi “Si realizza un sogno”.

Prodotti alimentari a “buon prezzo e di ottima qualità”, sono questi gli assi nella manica che il nuovo gestore del box n.3 metterà a disposizione dei suoi clienti a partire da oggi. Animatori, giocolieri, palloncini e tanta gente. Si è svolta così l’inaugurazione de “Il box del gusto” che si annuncia una scommessa da vincere, proprio qui, al Mercato Meda balzato di recente agli onori della cronaca perché “sta morendo”.

“Ho inoltrato richiesta di partecipazione al bando nell’anno 2013 – ha spiegato Daniele – è sempre stato il mio sogno avere un banco, così nell’agosto del 2016 mi hanno comunicato l’assegnazione dello spazio”. Da quel momento Daniele ha avviato una serie di lavori, curando tutto nei minimi dettagli perché “Qui il cliente lo trattiamo con i guanti”. Sui prodotti in vendita ha spiegato: “Si tratta di generi alimentari, dai salumi al pane, compresa la tipologia di pane cotta a legna di Lariano ma anche vini sfusi di ottima qualità”.

E a Daniele sono arrivati anche gli auguri della presidente del mercato Meda, Graziella Di Cavio: “Il mio più grande in bocca al lupo alla nuova attività, un box in più aperto è sempre una bella notizia”. Già perché di recente, attraverso le pagine del nostro giornale, la presidente aveva lanciato un appello alle istituzioni affinché si mettessero in campo dei progetti atti a far rinascere il mercato: “Dopo la pubblicazione dell’articolo su Roma Today diversi esponenti politici del territorio sono venuti qui, abbiamo manifestato le nostre preoccupazioni che probabilmente sono state recepite speriamo si concretizzino in progetti”.