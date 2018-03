Alessio Sakara incontra i giovani del tiburtino per parlare di boxe 

“È una grande emozione per noi ospitare Alessio Sakara nei locali della nostra attività”. Così Romina Stella, proprietaria del negozio Il Ring di via Bertarelli nel quartiere Portonaccio ha raccontato l’entusiasmo per l’evento organizzato sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17.00.

Dal ring al grande schermo

Alessio Sakara, romano, è un artista marziale misto italiano e combatte nella divisione dei pesi mediomassimi della federazione statunitense Bellator MMA. Sakara, che ha lottato per 8 anni nella UFC -la prestigiosa Federazione mondiale specializzata in arti marziali miste- ha iniziato la sua carriera a 12 anni nelle palestre della Capitale e oggi è tra gli atleti italiani più famosi nel mondo. Non solo, Sakara di recente è stato apprezzato anche per le doti televisive che ha mostrato durante il programma Tu si que vales. L’atleta inoltre, sta lavorando ad un progetto cinematografico e presto lo vedremo sul grande schermo.

"E' l'inizio di una serie di eventi"

“Alessio trascorrerà con noi parte del pomeriggio – ha spiegato Romina Stella – incontrerà i fan, firmando autografi ma anche svelando i trucchi del mestiere”. Per Romina Stella non ci sono dubbi: “Questo è solo il primo di una serie di eventi che intendiamo svolgere all’interno del negozio per avvicinare sempre di più i giovani allo sport e in questo caso alla boxe”.