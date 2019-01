Roma abbandonata: albero caduto in piazza Sacco. Da un mese i resti bloccano disabili e pedoni

Una delle ultime sferzate di maltempo che ha messo in ginocchio la città non ha risparmiato piazza Sacco, luogo centralissimo del quartiere Pietralata nel Municipio Roma IV. Vittima un albero dal grosso fusto che a causa delle avverse condizioni climatiche si è abbattuto al suolo. Gli operai del Servizio Giardini hanno immediatamente provveduto al taglio del tronco che però da oltre un mese giace accantonato in più parti sul marciapiedi, ostruendone il passaggio a disabili in carrozzina e pedoni.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo scempio, ulteriore dimostrazione di come la città stia sprofondando nel degrado più totale”. A parlare è Massimiliano Umberti, capogruppo PD al Tiburtino che ha commentato: “Non basta la spazzatura disseminata in ogni dove, anche la mancata rimozione dell’albero è un chiaro segnale dell’inefficienza del governo grillino in questo Municipio ormai allo sbando”. Già perché il marciapiedi, oltre alla presenza dei tronchi, annovera anche avvallamenti e percorsi impervi.

Abbiamo raggiunto Fabio Grifalchi, assessore all’ambiente della giunta Delle Casa che ha replicato: “Abbiamo contattato il Servizio Giardini, competente per alberature, è al corrente della situazione e provvederà entro il mese a rimuovere le ramaglie”.