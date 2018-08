Lavori di manutenzione: martedì senz'acqua al Tiburtino

Nella mattina di martedì 7 agosto in alcune strade del Tiburtino il servizio idrico sarà sospeso per alcune ore. Ad annunciare l’interruzione all’utenza è il Municipio Roma IV attraverso la pagina Facebook istituzionale del parlamentino di via Tiburtina 1163.

Lavori di manutenzione straordinaria

La sospensione del servizio idrico è dovuta all’avvio di lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno il quartiere di Pietralata. Solo poche le strade in cui nella mattina di martedì l’erogazione dell’acqua è sospesa: si tratta delle strade comprese tra via Camesena e via di Pietralata e solo le abitazioni con numeri dispari.

Il servizio idrico è sospeso dalle ore 8.30 alle ore 13.30.