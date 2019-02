Acea sospende l'acqua per lavori ma non informa i cittadini: è rivolta sui social

"Al numero verde non sanno niente", "ma ci voleva tanto a informare il quartiere, a mettere due manifesti?", "siamo senza acqua e nessuno ci ha avvisato". Il tam tam, come sempre, sfrutta i social network. A Pietralata non c'è acqua. Sono in corso dei lavori di manutenzione sulla rete idrica da parte di Acea che comporteranno lo stop del servizio fino alle 22, ma nel quartiere nessuno sembra essere stato avvisato, nemmeno la presidente M5s del IV municipio Roberta Della Casa.

"Non ero preparata neanche io" ammette in risposta a chi sulle pagine Fb del quartiere la accusa di non aver informato a dovere i residenti. "La nostra zona non era inserita nei comunicati Acea". Già, nella lista dei quartieri interessati dalla sospensione del servizio idrico, diffusa dall'azienda il 13 febbraio, Pietralata non compare. Si leggono invece "Tor Sapienza, La Rustica, Casal Bruciato, Colli Aniene, Tiburtino e zone limitrofe". E le autobotti sono state posizionate in piazza Cesare de Cupis, viale Filippo De Pisis angolo via di Tor Sapienza, via Collatina angolo via Giorgio De Chirico, via Prenestina angolo via di Tor Sapienza, via Aretusa 5, largo Augusto Corelli, piazza Riccardo Balsamo Crivelli. Non nelle strade e piazze diu Pietralata.

"Questa mattina mi hanno buttato giù dal letto i condomini di via Bertarelli 47-67, via Tiburtina 364, largo Beltramelli e via O. Malagodi, tutti senza acqua e tutti ignari dei lavori dell'Acea" scrive Domenico D. "La Raggi non ha più neanche i soldi per mettere quattro avvisi alla cittadinanaza?". E ancora Silvia S. commenta: "Nessuna informazioni nel quartiere" con emoticon di applausi a seguire. La minisindaca Della Casa prova a correre ai ripari: "Stiamo mandando le autobotti in zona Beltramelli e al mercato Meda". Fermo restando che "era Acea che doveva comunicare, non il municipio, che ha comunque divulgato quanto sapeva". Ma non mancano insulti e invettive. E sul disagio subito interviene anche l'opposizione. Contro la presidente grillina si scaglia il capogruppo Pd in municipio Massimiliano Umberti, che parla di "sciatteria dell'amministrazione". "Lei in questi giorni invece di pensare a comunicarci queste cose importantissime pensava al Pd, almeno fintamente pensi ai cittadini". Segue un botta e risposta al vetriolo, con Della Casa che per replicare difende Acea al netto dei disguidi: "Sta effettuando importanti interventi che non erano stati fatti da anni, nemmeno quando il suo partito governava".