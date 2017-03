"La mail della discordia apre la frattura tra i cinque stelle": al Tiburtino opposizioni all'attacco

"Pirronate", "regolamento di conti all'interno della maggioranza", "spaccature". La mail della discordia, quella inviata dall'assessore all'ambiente e lavori pubbliciti, ad una delusa cittadina di Colli Aniene, scatena le opposizioni del IV municipio. Le parole di Pirrone hanno infatti da detonatore a dei dissidi interni alla maggioranza sinora sopiti e mai venuti alla luce, neanche quando il Pd ha presentato la mozione per chiedere la rimozione dello stesso assessore. La mail infatti non è piaciuta al gruppo consiliare pentastellato che ne ha preso le distanze e tanto è bastato per una lettura tutta politica di quanto sta accadendo. Dal Pd a Forza Italia, passando per la Lista Marchini, tutti all'attacco della giunta Della Casa.

PD - "Si evidenzia una frattura tra la Giunta e il gruppo consiliare del M5S. Invece di governare andiamo avanti con le beghe interne tra i lombardiani e sostenitori della sindaca Raggi. Loro dovevano essere i diversi, ma invece sono i peggiori politici della prima repubblica", ha tuonato il capogruppo del Pd Massimiliano Umberti.

FORZA ITALIA - Alle sue parole fanno eco anche quelle di Dino Bacchetti, capogruppo di FI: "Continua il regolamento di conti all'interno dei 5 Stelle del IV Municipio. Dopo la revoca delle deleghe all'ex Assessore al Bilancio e Trasparenza in maternità Brugiotti da parte del Presidente Roberta Della Casa, ora i 'lombardiani' cominciano a pretendere la testa dell'assessore all'Ambiente Alessandro Pirrone, vicinissimo alla presidente del Municipio schierata sulle posizioni della Sindaca Raggi. Vero è che comunque, con le sue continue 'pirronate' l'assessore ci mette del suo", ha aggiunto il capogruppo di FI Dino Bacchetti.

LISTA MARCHINI - La posizione della Lista Marchini, Giorgio Trabucco, capogruppo: "La Giunta ed il gruppo di maggioranza sono evidentemente spaccati, sentire un rappresentante delle Istituzioni rivolgersi così ad una cittadina deve provocare tanto imbarazzo, specialmente a chi sbandierava il principio del cittadino vigile e partecipe. Chissà se ancora uno vale uno. Ben vengano sempre tutti quei cittadini che si interessano alla cosa pubblica".