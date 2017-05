Municipio IV, pronti i fondi per interventi su quattro scuole

Pronte le risorse per alcune scuole del Municipio IV. A riferirlo – nella commissione Trasparenza presieduta dal consigliere Pd, Nicolò Corrado – l’ufficio tecnico. I fondi in campo sono stati stanziati dalla Regione e vincolati sotto la giunta Marino. Lo stesso Corrado ha commentato: “Quando i Cinque Stelle lavorano in continuità con il passato almeno non sbagliano”.

A maggio e giugno cominceranno gli interventi alla Balabanoff (Colli Aniene) e alla Ciamician (Ponte Mammolo). Il termine delle opere è previsto per l’inizio del prossimo anno scolastico. “Sulla struttura di Verdinois (Tiburtino III - Verderocca) – ha continuato Corrado – sono in corso i sopralluoghi con la ditta che effettuerà i lavori e per la Nino Manfredi (Settecamini- Case Rosse) la complessità e molteplicità degli interventi previsti, bagni, intonaci, rifiniture, lastrico, necessiteranno di modifiche al calendario scolastico forse già per l'anno in corso oltre che per la prossima annualità didattica”.

Corrado, inoltre, ha espresso soddisfazione “nel vedere, nonostante i lunghi e troppo spesso mortificanti tempi della burocrazia capitolina, che un'altra attività avviata dalla passata maggioranza municipale guidata dalla giunta Sciascia troverà compimento, ad ennesima dimostrazione della bontà di molti lavori e fondi 'conquistati' e 'organizzati' nello scorso triennio sul territorio. Verificheremo con l'ufficio tecnico – ha notato – che i fondi rispettino le tempistiche e le messe in opera per quanto necessario agli istituti in questione”.

Infine l’esponente democrat ha rilanciato l’appuntamento, in programma domani 19 maggio a Colli Aniene, “organizzato dalle realtà associative e dai comitati del quartiere stesso”. Cioè “un convegno incentrato sulla sicurezza delle scuole del territorio, un'occasione importante per ascoltare i piani concreti della nuova amministrazione comunale per il futuro degli istituti del Municipio IV. Questi interventi in partenza nei prossimi mesi, marcano che anche questa amministrazione quando lavora in continuità con la programmazione messa in campo dai precedenti governi del territorio, nonostante tutto, difficilmente sbaglia. Si rischiano passi falsi, invece, quando a diventare protagonista è la nuova programmazione grillina senza confronto, com'è successo nel clamoroso caso delle isole ecologiche del Piano Rifiuti di Roma Capitale, e nel caso dei lavoratori e delle famiglie dei nidi in convenzione”.