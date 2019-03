Al verde di Colli Aniene ci pensa Maurizio: ecco chi è il "santo" di piazzale Loriedo

Maurizio ha 61 anni, vive a Colli Aniene e da qualche tempo è diventato la mascotte del quartiere. Perché? Ha adottato l’aiuola di piazzale Loriedo e le aree verde adiacenti e se ne prende cura, ogni volta che può: Maurizio, che di professione fa l’informatico, sa bene che queste mansioni spetterebbero ad altri pagati per farlo ma lui ha iniziato per gioco e poi “mangiando vien l’appetito” ha raccontato sorridendo ai nostri taccuini.

Ha chiesto in adozione le aree verdi al Comune

“Fin da bambino avevo la passione per l’orto e per il giardinaggio perché i miei nonni possedevano una cascina – ha esordito – e così con piccoli lavoretti spezzavo la routine quotidiana legata principalmente alla scuola”. Lo scorso anno, su iniziativa del Comitato di quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, ha aiutato altri volontari a sistemare il roseto sullo spartitraffico di viale Togliatti e da allora ha iniziato a dare decoro agli spazi comuni. “Ho chiesto in adozione le aree al Comune, mi sono state concesse e da quel momento sfalcio l’erba sia di piazzale Loriedo che delle altre tre aiuole collocate nelle vicinanze”.

Maurizio lavora a titolo gratuito

Maurizio lavora a titolo assolutamente gratuito: “Vedevo il degrado dal balcone di casa e mi sono detto perché non fare qualcosa?”. Da allora non ha più smesso. “Ogni volta che posso, anche tutti i giorni, nel tempo libero prendo il tagliaerba e inizio a sfalciare” ha aggiunto. Il “volontario” del verde ha anche ridipinto con un pennarello la scritta “Piazzale Loriedo” sul cartello all’interno dell’area.