Tiburtino III, scontri tra CasaPound e antifascisti: le voci di fascisti e degli attivisti di sinistra

Scortati e protetti dalla polizia i 30 fascisti del terzo millennio di CasaPound hanno fatto il loro ingresso nel centro anziani. Ad accompagnarli i cori di scherno degli attivisti di sinistra ("ma che siete venuti a fà..."), relegati all'esterno. "Fascisti carogne tornate nelle fogne", uno dei cori più gettonati.

Dopo aver forzato il cordone delle forze dell'ordine, un gruppo di antifascisti è riuscito ad entrare nel centro anziani di via del Badile ed è entrato in contatto con i militanti di CasaPound. Sono intervenuti gli agenti in assetto antisommossa e hanno diviso gli schieramenti. Alcuni esponenti di estrema destra sono stati feriti dal lancio di oggetti.

Feriti si registrano anche tra gli esponenti antifascisti.