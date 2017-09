VIDEO| Eritreo picchiato a Tiburtino III, la Croce Rossa: "Andiamo avanti con il nostro lavoro"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La conferenza stampa di oggi pomeriggio, venerdì 22 settembre, organizzata da Croce Rossa Italiana per spiegare quanto accaduto al 40enne di origini eritree, ospite del loro centro di via del Frantoio, aggredito la sera di mercoledì.

“Sta bene ma probabilmente dovrà subire un intervento facciale per le fratture che ha riportato - spiega Debora Diodati, presidente Croce Rossa Roma - In ogni caso andremo avanti con il nostro lavoro, non gliela daremo vinta”.