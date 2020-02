Tiburtino III, dopo sette anni "liberato" il palazzo di via Tamburrano

Inquilini "liberati". È proprio il caso di dirlo. Gli abitanti della palazzina di proprietà del Comune, posta al civico 33 di via Tamburrano, a Tiburtino III, sono stati liberati. Nei giorni scorsi, è stata rimossa l'impalcatura che da sette anni ostruiva non solo la visuale dagli appartamenti ma rappresentava anche un pericolo per gli inquilini e cittadini di passaggio lungo la strada.

Dal Comune: “Rimosso anche il materiale di risulta”

"Sono stati ultimati i lavori sui balconi del palazzo, è stato smontato il ponteggio che ostruiva l'orizzonte alle famiglie, rimossi i materiali edili di risulta da parte delle squadre del Dipartimento Simu" ha commentato a margine dei lavori, l'assessora comunale alle Infrastrutture Linda Meleo dalle sue pagine social.

I lavori di manutenzione con i fondi 2020

I lavori, annunciati già dall'assessore municipale Fabio Grifalchi dalle pagine del nostro giornale durante le scorse settimane, continueranno: "Gli interventi di manutenzione - ha ribadito a Roma Today - il delegato ai lavori pubblici della giunta Della Casa - Verranno effettuati dal Dipartimento mediante l'utilizzo dei fondi 2020". Liberata anche la strada interna del cortile che in questi anni era stata utilizzata come deposito per il cantiere.