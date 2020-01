Tiburtino III, il palazzo di via Tamburrano sarà liberato dai ponteggi dopo sette anni

Potranno tornare ad essere “liberi” gli inquilini del palazzo al civico 33 di via Tamburrano, nel quartiere Tiburitno III. Già perché dopo circa sette anni saranno smantellati i ponteggi che tenevano in ostaggio gli abitanti dell’immobile: lo scorso 2 gennaio, infatti, è stato sbloccato l’appalto per i lavori di messa in sicurezza e rimozione delle impalcature allestite per riparare cornicioni e balconi.

I ponteggi allestiti sette anni fa, erano stati dimenticati

“Il Dipartimento SIMU che ha in carico l'opera, in questi anni non ha attenzionato la problematica, lasciando la palazzina ostacolo dei ponteggi, diventati con il tempo anche pericolosi perché con le intemperie si sono deteriorati e hanno iniziato ad allentarsi rischiando il distacco di qualche pezzo” ha detto ai nostri taccuini Fabio Grifalchi, assessore all’ambiente della giunta Della Casa.

All'interno del comprensorio anche potature e messa in sicurezza degli alberi

I ponteggi, allestiti da una ditta poi fallita, sono rimasti montati per anni, finendo nel dimenticatoio. “In questi ultimi due mesi – ha proseguito Grifalchi - anche all'arrivo dell'Assessora Meleo alle Infrastrutture abbiamo redatto un nuovo appalto e affidato i lavori che saranno avviati nei prossimi giorni”. Durante il periodo di natalizio, all’interno del comprensorio sono stati effettuati anche lavori di potature e messa in sicurezza di alberi.