La torre della Cervelletta sta crollando: “Entro 2 anni si sbriciolerà. Appello a Mattarella e una petizione on line

“Salviamo la torre del casale della Cervelletta, sta per crollare”. Questo l’ennesimo appello lanciato dal coordinamento di associazioni, comitati e realtà territoriali “Uniti per la Cervelletta” presentato nel pomeriggio di venerdì presso la sala del Carroccio in Campidoglio. Un appello rivolto direttamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Conte al Ministro Bonisoli, al Presidente della Regione Zingaretti e al Sindaco di Roma perché l’allarme di chi lotta da tempo per la salvaguardia della struttura è: “Entro massimo due anni sbriciolerà”.

Il Casale della Cervelletta, collocato nel quartiere Colli Aniene, è un complesso di proprietà di Roma Capitale e dal 2001 è posto nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene. Durante la scorsa estate, è stato scenario dell’arena estiva del Cinema America e entrato nella lista dei luoghi del cuore promosso dal FAI. “

“La torre duecentesca annessa al complesso monumentale della Cervelletta è in grave stato di degrado e che per lei non ci sono speranze se non si interviene subito” ha dichiarato il professor Michele Zampilli, Docente Architettura Università Roma Tre e primo firmatario dell’appello. Rita Paris, neo presidente dell’Associazione Bianche Bandinelli, ha portato la solidarietà e il supporto di tutto il direttivo dell’associazione da lei presieduta, ed ha affermato come questi segnali della storia nella periferia romana sono un potenziale enorme per il territorio e che il loro governo nasce dalla collaborazione stretta tra le varie istituzioni e lo stretto contatto con le comunità locali. Non solo, da ex direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, ha realizzato l’illuminazione di Tor Fiscale: “E’ un segnale di speranza”.

A sostegno dell’appello anche una petizione popolare Qui il link per firmarla