Tiburtino III, alla scuola Filzi una biblioteca per i più piccoli. Raggi taglia il nastro

Si chiama “Piccolo giallo e piccolo blu” la biblioteca inaugurata alla scuola comunale Fabio Filzi, in via del Frantoio a Tiburtino III. Al taglio del nastro, nella mattina di martedì, anche la sindaca Virginia Raggi che nell’occasione ha letto ai bambini una storia. Con lei, la presidente del IV Municipio Roberta Della Casa, la presidente della commissione Scuola di Roma Capitale, Teresa Zotta, e all'assessore alla Scuola del tiburtino Stefano Rosati.

Alla scuola Fabio Filzi un progetto sperimentale per unire asilo nido, sezione ponte e materna

La denominazione della biblioteca trae origine dal libro di Leo Lionni, l’apertura avvia un processo più ampio che per settembre prevede il collegamento tra più parti della stessa struttura così da mettere in sinergia i bambini del nido, della sezione ponte e della scuola materna. “Lo faremo attraverso la creazione di un percorso che garantisca l’accesso condiviso alle strutture – ha spiegato al nostro giornale Della Casa – Ci riapproprieremo anche della casa dell’ex custode che sarà un locale in più a disposizione dei bambini e anche della cittadinanza in orari extrascolastici”. A dare il via al percorso (inteso come progetto sperimentale) saranno i lavori di adeguamento antincendio previsti per questo istituto come per molti altri sul territorio municipale.

Raggi: "Ci sarà continuità didattica e affettiva"

“E’ una scuola in divenire che diventerà un 'polo 0-6' - ha sottolineato Raggi – Diventerà un unico plesso dove i bambini cresceranno con una continuità didattica e affettiva. La nostra comunità inizia nella famiglia e continua nella società ma la cellula fondamentale si crea a scuola, perché i bambini cominciano a sperimentare i rapporti all'interno di una famiglia più grande, quella della classe”.