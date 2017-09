Tiburtino III, movimenti in piazza: "Qui per casa, lavoro e diritti sociali"

Dalla metro Santa Maria del Soccorso al cuore del Tiburtino III, passando per i lotti popolari che attendono da secoli interventi di manutenzione, o davanti a quella scuola dove i genitori hanno lanciato un messaggio chiaro: "Il centro di accoglienza non è mai stato un problema". Gli antagonisti del Nodo Territoriale Tiburtina hanno sfilato ieri per le strade del quartiere al centro ormai da settimane di una battaglia politica consumata intorno al caso dei rifugiati di via del Frantoio.

Casapound da una parte a chiedere la chiusura della struttura gestita dalla Croce Rossa e lo stop alla convivenza con i rifugiati, gli antifascisti dall'altra a combattere contro "chi fomenta odio e razzismi". Uno scontro tra le parti culminato con i feriti nel centro anziani di via del Badile, in occasione di un consiglio straordinario concesso alle forze di estrema destra dal IV municipio e impedito dagli antifascisti.

Durante il corteo che si è mosso per le vie del quartiere, centinaia di residenti si sono uniti, genitori della scuola Filzi, abitanti delle case popolari, realtà sociali del quadrante tiburtino. "I temi al centro della mobilitazione sono i problemi reali di Tiburtino: sgomberi, morosità e manutenzione delle case popolari, manutenzione e rilancio della scuola elementare Filzi, riapertura e tutela dei piccoli esercizi commerciali" spiegano gli attivisti.

"La giornata di ieri aveva anche l'obiettivo di stemperare il clima di tensione ed odio che si era sviluppato nelle ultime settimane in quartiere. Busseremo presto alle porte del Municipio per fargli svolgere le sue funzioni: assumersi la responsabilità sui problemi del territorio e prendere in carico le istanze sociali, quelle vere, che provengono dai quartieri popolari della Tiburtina".

Prossimo appuntamento martedi 19 settembre alle ore 18 al Circolo Arci di via del Frantoio con un'assemblea "per discutere insieme dei problemi di Tiburtino III".