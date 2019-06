Tiburtino III, nasce il quarto punto di book crossing del Municipio

I libri posizionati su un tavolo di legno in una delle sale del centro sportivo “Aquatibur” di via del Frantoio a Tiburtino III. È nata così la quarta postazione di bookcrossing del IV Municipio durante la notte bianca della cultura dello scorso sabato. La nuova installazione è stata possibile grazie ad un protocollo di intesa con Biblioteche di Roma e a una collaborazione con la concessionaria del centro. Tra i prossimi obiettivi dell’amministrazione a cinque stelle c’è la valorizzazione del bookcrossing in Municipio.

Quattro le postazioni di bookcrossing al Tiburtino

Sale a quattro il numero delle postazioni di bookcrossing nei diversi quartieri del IV Municipio, tutti collocati in “location” originali. Già perché a Casal Monastero i libri sono posizionati all’interno della farmacia, a Pietralata in un esercizio commerciale di via delle Cave di Pietralata e ancora presso la sede legale del Quarto in via Tiburtina 1163. Esiste poi un’altra postazione che rappresenta una sintesi tra il bookcrossing e il punto lettura all’interno del mercato di via Filippo Meda, realizzata con arredi particolari e materiali di riciclo.

Il prossimo obiettivo sarà valorizzare il bookcrossing di via Tiburtina

“Siamo in attesa che Biblioteche di Roma, con cui abbiamo stipulato un protocollo di intesa – ha spiegato Stefano Rosati, assessore alla cultura – ci fornisca una nuova scaffalatura per esporre i libri così da rendere più vivo l’angolo del Municipio dedicato alla cultura”. Non solo, il Municipio punta anche sulla collaborazione della Biblioteca Vaccheria Nardi, Giovenale e Aldo Fabrizi per la gestione più armonica del bookcrossing “istituzionale”.