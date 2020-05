Bloccati in Colombia da oltre due mesi, Sonia e Marco torneranno in Italia la prossima settimana

Si avvicina il lieto fine per la storia di Sonia, Marco e i loro due bambini: la famiglia, bloccata in Colombia da oltre 70 giorni, tornerà in Italia la prossima settimana. “In relazione al caso riportato dei connazionali Sonia Barcella e Marco Polito recatisi a Bogotà per concludere le pratiche per un’adozione internazionale e rimasti impossibilitati a fare rientro in Italia a causa dell’emergenza coronavirus, si informa che la coppia, grazie all’impegno dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà, farà rientro in Italia insieme alla figlia adottiva già la prossima settimana. Grazie al lavoro continuo di tutta la rete diplomatica e della Farnesina, sono già rientrati in Italia in sicurezza circa 80mila connazionali da 117 diversi Paesi” fa sapere la Farnesina. LA STORIA

Finalmente Sonia, Marco, Diego e la piccola Lucy (ultima arrivata nella famiglia Politi) potranno ritornare nella loro casa di Colli Aniene e riabbracciare i propri cari. La famiglia è partita alla volta di Bogotà, lo ricordiamo, lo scorso 5 marzo e, dopo lo scoppio della pandemia e l’inizio del lockdown, le pratiche burocratiche hanno rallentato fino di fatto a rendere impossibile il loro ritorno in Italia per lo scorso 10 aprile: data in cui sarebbero saliti su un aereo in direzione Roma con biglietti già in tasca.

“Grazie a tutti, dovremmo riuscire già domani ad acquistare i biglietti e garantirci così il posto per il rientro a casa su un volo per la prossima settimana” ha scritto sul suo profilo Facebook Sonia nella serata di giovedì.