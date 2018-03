La scuola materna Mary Poppins chiude. Il gruppo dem: "I topi battono la giunta Della Casa"

Ancora topi nelle scuole del Municipio IV. Dopo i casi delle scuole Nuzzo e Randaccio, questa volta è toccato alla scuola materna Mary Poppins del quartiere Colli Aniene ad alzare bandiera bianca. Nella mattina di martedì, infatti, un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco ne ha determinato prima l’evacuazione e poi la chiusura “a data da destinarsi”. Complici anche le infiltrazioni secondo quanto riferito al nostro giornale dal gruppo PD di via Tiburtina 1163.

Infiltrazioni e topi

Perdita di acque meteore e presenza di escrementi di topi in molti degli ambienti della scuola, anche in in cucina. La struttura è frequentata da circa 90 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. "Un altro eccellente risultato di questa amministrazione - ha ironizzato Massimiliano Umberti, capogruppo del Partito Democratico al Tiburtino - la chiusura fino a data da destinarsi della scuola Mary Poppins pone l'accento su una serie di criticità della giunta pentastellata e crea disagi alle famiglie". Il capogruppo dem ha aggiunto: "I topi battono la giunta Della Casa, una giunta che inizia a scriocchiolare non solo per guerre intestine ma anche per l'incapacità di rispondere alle esigenze dei cittadini". Umberti ha poi concluso: "Mentre il movimento cinque stelle porta a casa un ottimo risultato alle elezioni nazionali, il partito del territorio cede sempre più sotto i colpi dell'opposizione e ahimè anche dei topi".

"Sulle scuole si interviene, non si chiudono"

Sulla chiusura anche la consigliera dem Annarita Leobruni che in questi mesi si sta battendo per scongiurare la chiusura di quattro nidi convenzionati presenti sul territorio: “Rimango allibita per il silenzio che ancora c’è sui quattro nidi, voglio sperare che questo silenzio non cada anche su emergenze come questa – ha aggiunto - mi auguro che qualcuno le faccia capire cosa significhi amministrare e che manutenzione e derattizzazione sono importanti, sulle scuole si interviene con i fatti non con la chiusura”.