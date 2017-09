Tiburtino III, al consiglio straordinario tensioni tra attivisti antifascisti e CasaPound

CasaPound da una parte, i movimenti territoriali antifascisti dall'altra. Tensione e scontri in via del Badile al Tiburtino III dove era in programma il consiglio straordinario del IV municipio dedicato al centro di via del Frantoio. Un consiglio voluto e ottenuto dai fascisti del terzo millennio e contestato dagli attivisti di sinistra. Massima allerta e location diversa dal municipio tiburtino. Le precauzioni però non sono bastate ad evitare i disordini.

Scortati e protetti dalla polizia i 30 fascisti del terzo millennio di CasaPound hanno fatto il loro ingresso nel centro anziani. Ad accompagnarli i cori di scherno degli attivisti di sinistra ("ma che siete venuti a fà..."), relegati all'esterno. "Fascisti carogne tornate nelle fogne", uno dei cori più gettonati.

Dopo aver forzato il cordone delle forze dell'ordine, un gruppo di antifascisti è riuscito ad entrare nel centro anziani di via del Badile ed è entrato in contatto con i militanti di CasaPound. Sono intervenuti gli agenti in assetto antisommossa e hanno diviso gli schieramenti. Alcuni esponenti di estrema destra sono stati feriti dal lancio di oggetti.

Feriti si registrano anche tra gli esponenti antifascisti.

La versione della Questura

La Questura spiega che "per garantire il regolare svolgimento del consiglio, sono stati predisposti adeguati servizi. All’avvio dei lavori, alcune persone aderenti alla sinistra antagonista romana, si sono adunate nei pressi del centro anziani fronteggiando le forze dell’ordine anche con aggressioni a mezzo di spray urticanti.

La concitazione creata dei dimostranti ha indotto la Presidente ad interrompere il Consiglio. Sono in corso trattative di mediazione al fine di evitare interventi con la forza".