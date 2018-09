Ama ignora le strade interne di Tiburtino III. Cittadini in protesta: "Pronti a bloccare via Tiburtina"

Cumuli di rifiuti non raccolti campeggiano in molte delle strade del quartiere Tiburtino III. Da giorni ormai i residenti sono costretti a vivere con buste di spazzatura sotto i propri balconi: "Qualcuno di noi ha la finestra della cucina a pochi metri dalla mini-discarica" ha commentato Marco Continisio dell'associazione Tiburtino III Millennio.

Le strade più colpite dal fenomeno di mancata raccolta

Da via Bartok a via Debussy, passando per piazza Borodin e via Sibelius senza dimenticare via Schubert e piazza Brahms. Sono queste le zone del quartiere Tiburtino III principalmente colpite dal fenomeno di mancata raccolta dei rifiuti. "Gli operatori Ama raccolgono solo i rifiuti depositati dai residenti presso i cassonetti di via Mozart, la strada principale del quartiere" ha aggiunto Continisio. "Questo disagio non è più tollerabile – ha continuato – gli odori nauseabondi sono diventati insopportabili, non riusciamo nemmeno a tenere aperte le finestre dei nostri appartamenti perché i cattivi odori ci tormentano".

L'ultimatum: "Se entro due giorni i rifiuti non verranno raccolti bloccheremo via Tiburtina"

A questo notevole disagio si aggiunge anche la presenza dei topi: "Non ne possiamo più – ha concluso il leader dell'associazione Tiburtino III Millennio – se questa situazione non migliora entro due giorni siamo pronti ad azioni di protesta importanti: bloccheremo via Tiburtina o porteremo in Municipio i nostri rifiuti non raccolti".

