Colli Aniene lercia: raccolta a singhiozzo, cittadini infuriati

“Che cosa abbiamo fatto per meritare un disservizio così importante?” Nel quartiere di Colli Aniene la rabbia e l’ironia si fondono davanti all’ennesima raccolta dei rifiuti che avviene “a macchia di leopardo”. I residenti sono esasperati e stanchi perché “Sembra che una maledizione abbia colpito i nostri locali condominiali e i nostri sottoscala – ha commentato Stefano Monaco, presidente dell’associazione Roma Civitas Opus – ma noi continuiamo a segnalare”.

Da una raccolta “modello” a una raccolta rifiuti “ballerina”

Il quartiere Colli Aniene del Municipio Roma IV è stato tra i primi quartieri della città di Roma a sperimentare la raccolta dei rifiuti porta a porta: un sistema che per molto tempo qui è stato un fiore all’occhiello. Nell’ultimo periodo l’efficacia della raccolta latita, da circa dieci giorni è quasi assente e i residenti sono costretti a fare i conti con cassonetti stracolmi e montagne di sacchetti sotto casa.

Le strade più colpite e l’esasperazione dei residenti

Da via Mammuccari a via Bongiorno passando per via D’Onofrio e via Gullo: queste le zone più “colpite” dal fenomeno. “Paghiamo la Tari, paghiamo anche le multe che Ama ci fa pervenire a tradimento – ha aggiunto Monaco – ma non veniamo tenuti in considerazione”. Il presidente dell’associazione Roma Civitas Opus ha concluso: “Noi una proposta la vogliamo avanzare e lo facciamo nel nostro consueto ed irriverente modo: gettare i rifiuti nel parco Livio Labor, denominato “la Buca”, che già è nel degrado di suo”.