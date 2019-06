Parco Loriedo chiuso da due anni, il comitato presenta esposto ai carabinieri

Sono trascorsi quasi due anni (8 agosto 2017) da quando al bar “Dolce e salato” di piazzale Loriedo, nel cuore di Colli Aniene, sono stati posti i sigilli. Con il sequestro, progressivamente anche l’area è stata chiusa e abbandonata: lo zampillio delle fontane e i giochi d’acqua hanno lasciato spazio all’erba selvaggia e al degrado gettando nello sconforto i cittadini del quartiere. Già perché la piazza è stata da sempre un luogo simbolo di Colli Aniene, punto nevralgico di incontri e di aggregazione: i suoi abitanti, oggi orfani di tutto questo, a più riprese si sono opposti all’abbandono ma fino ad ora un nulla di fatto.

Un esposto per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area

Il comitato di quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, nei giorni scorsi ha presentato esposto ai carabinieri per la tutela ambientale. “L' esposto riguarda la messa in sicurezza, la bonifica e la fruibilità dell'area verde pubblica comunale di Piazza Loriedo e le sue fontane, abbandonate nel totale degrado ed incuria da oltre due anni per effetto di un sequestro che, sebbene relativo al solo manufatto adibito a punto di ristoro, ha di fatto, provocato, inspiegabilmente, la chiusura dell'intera area” hanno spiegato dal comitato. Infine: “Il parco, nelle condizioni attuali, non solo non rappresenta più l'unico punto di aggregazione sociale, ma costituisce un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.

Della Casa: "Presto sarà riaperto alla cittadinanza"

Abbiamo raggiunto Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV che ha così commentato: “Probabilmente ci saranno delle novità già a partire dalla prossima settimana, sappiamo che la situazione è particolare il gestore tenta di imporre ancora la sua linea ma stiamo risolvendo e presto sarà riaperto alla cittadinanza”.