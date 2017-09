A Colli Aniene agosto di lotta: il quartiere si mobilita per piazzale Loriedo

Agosto di lotta nel quartiere Colli Aniene per la riapertura di piazzale Loriedo. L'area verde che rientra nell'ambito del progetto "Cento Piazze" è stata chiusa l'8 agosto quando sono stati apposti i sigilli al locale "Dolce e Salato" che da anni, oltre a svolgere attività ricettiva, si è occupato anche della gestione dello spazio verde.

Dagli striscioni alle petizioni

La chiusura di piazzale Loriedo ha immediatamente generato indignazione, non solo tra cittadini e associazioni ma anche tra le parti politiche. Una mobilitazione generale che ha visto i residenti del quartiere diventare "orfani" di uno dei luoghi di aggregazione per eccellenza di Colli Aniene. All'indomani dei sigilli Nicolò Corrado, presidente della commissione trasparenza del tiburtino, aveva annunciato una convocazione degli uffici per capire cosa sarebbe successo al parco. Qualche giorno più tardi l'associazione "Roma Civitas Opus" ha affisso uno striscione nei pressi dell'area per attirare l'attenzione delle istituzioni sulla chiusura di piazzale Loriedo: "Roberta (presidente del Municipio ndr) apri il parco". E non si sono fatte attendere neanche le petizioni. I primi a far partire la raccolta firme sono stati i residenti membri dell'associazione "Vivere a Colli Aniene" che nel giro di pochi giorni hanno raccolto 1166 adesioni. A seguire il gruppo del Partito Democratico che ha avviato una due giorni di raccolta firme, un'iniziativa che ha visto anche la partecipazione del segretario romano Andrea Casu. Intanto anche il gruppo politico di Fratelli d'Italia ha manifestato dissenso presentando interrogazioni sia municipali che comunali sulla riapertura della piazza.

La consegna della petizione

"Nella giornata di domani, martedì 5 settembre, consegneremo la petizione in Municipio e la invieremo alla sindaca Raggi", ha spiegato Antonio Barcella, presidente dell'associazione Vivere a Colli Aniene. Ha aggiunto: "Questo è uno spazio molto importante per il quartiere - ha sottolineato - e l'importanza di piazzale Loriedo è dimostrata anche dalle iniziative messe in campo da tutti i residenti per favorire la riapertura dell'area, se fosse stata aperta - ha concluso - in questi giorni sarebbe stata gremitissima di giovani".

"Con questa giunta non c'è dialogo"

Parole più dure quelle di Stefano Monaco, presidente dell'associazione Roma Civitas Opus: "Oramai siamo abituati al silenzio agghiacciante e la totale mancanza di dialogo che caratterizza questa giunta e pertanto, come associazione, abbiamo in programma altri interventi di protesta". Ha aggiunto: "Vogliamo che venga inserita urgentemente nell'agenda del Presidente del Municipio la risoluzione di un problema molto sentito dalla cittadinanza che in questo mese di agosto è stata condannata a vivere lo squallore degli altri parchi del quartiere per i quali attendiamo risposte da oltre un anno".