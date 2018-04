Gli amici di parco Tozzetti si autotassano per restituire il decoro all'area

Hanno deciso di prendersi cura del luogo in cui vivono e di farlo con entusiasmo e passione. Loro sono gli “Amici del parco Tozzetti” a Colli Aniene: un gruppo di residenti che vive nei palazzi che circondano la grande area verde del IV Municipio da troppo tempo abbandonata al degrado e all’incuria. Si chiamano Giacomo, Benito, Nino, Gabriele, Paolo, Alessandro, Patrizia, Vincenzo, Simona, Fabrizia, Marcello, Luigi, Angelo, Anna, Angelo e sono alcuni dei volontari che hanno restituito decoro al parco e che vorrebbero adottarlo.

I residenti si autotassano

“Ci incontriamo tutti giorni – hanno spiegato i residenti al nostro giornale – e coordiniamo insieme le attività da svolgere all’interno del parco”. I residenti si autotassano: “Grazie ad un contributo volontario da parte di tutti noi abbiamo acquistato le attrezzature necessarie per effettuare il decoro del parco, come tosaerba e decespugliatori”. Non solo, gli amici di parco Tozzetti hanno anche provveduto a raccogliere i rifiuti e differenziarli oltre che posizionare diversi cestini di raccolta all’interno dell’area.

"Vogliamo chiedere l'adozione del parco"

Tra i progetti dei residenti uno molto nobile: “Abbiamo intenzione di costituire un’associazione e di chiedere poi l’area in adozione” hanno concluso. Intanto, all’ingresso di parco Tozzetti resta ancora presente il camper incendiato che, per mancanza dell’appalto atto alla rimozione, sta diventando una discarica a cielo aperto.