Municipio IV: rampe di accesso per disabili e ripristino degli impianti elettrici nella palestre scolastiche

Procedono i lavori presso le palestre scolastiche del Municipio Roma IV: gli interventi divisi in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria puntano a restituire agli studenti delle scuole elementari e medie ambienti confortevoli dove praticare l’attività sportiva. Le operazioni di restyling iniziate già durante il mese di luglio proseguiranno ancora fino al completamento dei lavori previsti.

Rampe di accesso per disabili alla “Anna Fraentzel Celli”

Alla scuola Celli di via Fiorentini, nonostante ci siano interventi ancora da realizzare come i rivestimenti dei bagni, sono state edificate le tramezzature all’interno degli spogliatoi, controllati gli scarichi dei bagni e realizzate tutte le opere necessarie a rendere l’impianto funzionante, con l’adeguamento degli impianti elettrici, comprese le rampe di accesso per disabili. Alla scuola “Mahatma Gandhi” è stata approntata l’impermeabilizzazione della copertura e sono in corso lavori di ripristino delle funzionalità interne della palestra, tra cui spicconatura parziale e riprese dell’intonaco con applicazione della rete porta intonaco, dove necessario, revisione dei servizi igienici, tinteggiatura delle pareti. Resta da fare il ripristino della pavimentazione. Alla Scuola Primaria Elementare “Satta” in via Sebastiano Satta, invece, i lavori inizieranno al termine dei lavori nelle altre due palestre.

Alla Scuola “Cortina” Municipio e Comune lavorano insieme alla riqualificazione

I lavori relativi agli spazi adiacenti la palestra di via Facchinetti (bagni e spogliatoio) previsti da progetto sono in fase di conclusione. Gli interni saranno riqualificati a metà ottobre con fondi del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili. “Stiamo provvedendo affinché non si verifichino interferenze tra i due cantieri, cercando di fare in modo che i lavori di nostra competenza terminino entro la metà di ottobre 2019. Nei prossimi giorni verranno ripresi i contatti col Dipartimento, già avviati nel mese di agosto, per una corretta gestione delle attività” ha detto Stefano Rosati, assessore alla scuola della giunta Della Casa.

Lavori in corso alla palestra della scuola “Belforte del Chienti”

Lavori in corso anche alla scuola “Belforte del Chienti” dove è stata ripulita, fino ad ora, la palestra. I soffitti e le pareti della palestra e dei locali spogliatoi/bagni sono stati ritinteggiati e sono stati rimossi gli apparecchi dell’impianto elettrico gravemente danneggiati dalle fiamme, si lavora per il ripristino. Alla scuola “I.C. Perlasca” di via Fabiani i lavori inizieranno solo al termine degli interventi della palestra “Bel Forte del Chienti” e successivamente anche all’istituto comprensivo “Balabanoff” e Scarlini.