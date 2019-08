Tragedia a Colli Aniene, accusa malore mentre passeggia: morto un uomo

Tragedia a Colli Aniene dove, nella mattinata del 27 agosto, un uomo di 64 anni, residente di zona, è morto. Secondo quanto ricostruito stava camminando in direzione di via Fausto Gullo quando, all'altezza di via Caterina Martinelli, è caduto sbattendo la testa contro il marciapiede.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Inutili i soccorsi. Il 64enne è morto sul colpo. Da un primo esame medico si tratterebbe di un malore. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.