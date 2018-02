La Vaccheria Nardi diventa un set: Gigi Proietti è il cronista Bruno Palmieri

La biblioteca Vaccheria Nardi di via Grotta di Gregna diventa set per la fiction televisiva “Una pallottola nel cuore 3”. E ospite d’eccezione l’attore romano Gigi Proietti, nel ruolo di protagonista. Proietti, giunto ormai alla terza edizione della serie diretta da Luca Manfredi, interpreta i panni di un giornalista di cronaca Bruno Palmieri che rimane ancorato all’amore per il suo lavoro nonostante l’età da pensione.

Gigi Proietti diventa il giornalista Bruno Palmieri

Gigi Proietti è stato immortalato nel pomeriggio di venerdì 1 febbraio presso i locali della biblioteca Vaccheria Nardi, situata nel quarto Municipio e a metà strada tra i quartieri Tiburtino III e Colli Aniene, fiore all’occhiello del territorio. Qui Gigi Proietti ha incontrato i fan, ha stretto mani e ha chiacchierato con chi gli si è avvicinato per ammirazione o curiosità.