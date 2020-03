Colli Aniene, discarica a cielo aperto in via degli Alberini. Il comitato: “Bonifica e fototrappole”

Materiali edili di risulta, pneumatici, pannelli di legno: in via degli Alberini a Colli Aniene c’è un po' di tutto. Una discarica a cielo aperto che da anni preoccupa i cittadini e che il comitato di quartiere continua a denunciare sperando in un intervento risolutivo. Già perché come questa, altre strade del quartiere diventano facilmente preda di incivili e come tale discariche abusive: avviene in via Compagna, in via Cioccetti (per citarne alcune).

Tante denunce ma nessun intervento risolutivo

“Abbiamo segnalato più volte gli sversamenti abusivi in via degli Alberini come in altre strade – ha detto Gabriella Masella, presidente del comitato Cittadini di Colli Aniene Bene Comune – Ma nessun intervento fino ad ora ha portato ai risultati sperati e in questo momento più che mai con il rischio di contagio dal coronavirus c’è bisogno di bonifica e pulizia”. “Lo scorso anno è stata rimossa una grande quantità di rifiuti – ha spiegato al nostro giornale Fabio Grifalchi, assessore all’ambiente della giunta Della Casa – Ma la discarica è stata puntualmente ricreata perché il terreno dedicato allo sversamento si trova nella parte sottostante alla strada e abbastanza nascosto”.

La richiesta del comitato: "Bonifica e fototrappole"

La richiesta dei cittadini continua a essere sempre la stessa: “E’ necessario che vengano installate delle fototrappole – ha aggiunto Masella – Che sicuramente potranno essere un buon deterrente contro gli sversamenti”. Il posizionamento della sorveglianza però è in gestione al gruppo Nucleo Analisi Dipartimentale della polizia locale in collaborazione con il Dipartimento Simu: spetta a loro effettuare l’individuazione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno degli sversamenti.