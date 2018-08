Piazzale Loriedo chiude per 24 ore, cittadini in protesta a Colli Aniene

Piazzale Loriedo si conferma un nervo scoperto per gli abitanti del quartiere Colli Aniene del Municipio Roma IV. Sono bastate 24 ore di chiusura dell’area per suscitare ancora di più rabbia e indignazione tra i residenti che alle istituzioni chiedono solo di tornare a fruire di quello che è stato un fiore all’occhiello.

“La piazza riaperta in tutto il suo degrado”

“La piazza è stata riaperta in tutto il suo degrado” ha commentato Antonio Barcella, presidente dell’associazione “Vivere a Colli Aniene” promotore, insieme all’associazione Roma Civitas Opus della raccolta firme per chiedere la riqualificazione dell’area: la petizione, che ha superato le oltre 700 firme in meno di una settimana, sarà poi consegnata alla sindaca Raggi e alla presidente Roberta Della Casa. Il piazzale è stato chiuso dal gestore del bar che del luogo è anche custode giudiziario ma "non ne aveva competenza e su nostro sollecito è stato riaperto - ha spiegato la presidente Della Casa specificando - la competenza è del Dipartimento Ambiente".

“Che ne sarà della manutenzione delle pompe?”

E in attesa che il parco di piazzale Loriedo torni ad essere fruito dai cittadini in maniera consona, le associazioni del territorio temono anche per la manutenzione: “Le alte temperature di questi giorni stanno portando all’evaporazione dell’acqua nella vasca, la mancanza di acqua porterà le pompe a girare a vuoto e le stesse si bruceranno – ha puntualizzato Stefano Monaco presidente dell’associazione Roma Civitas Opus - ricordo che la sostituzione delle pompe avvenuta circa tre anni fa è costata all’amministrazione un importo di circa 20.000 €”.

"I 5stelle abbandonano il territorio"

Sulla condizione in cui versa il parco anche il capogruppo in Regione Lazio, Fabrizio Ghera ha commentato: “Si tratta di uno spazio che rappresenta un luogo simbolo del quartiere e da sempre punto di aggregazione per i residenti ma come al solito l’amministrazione 5 Stelle abbandona il territorio e anche gli interventi di manutenzione, come un ordinario sfalcio dell’erba, diventano cose impossibili”.