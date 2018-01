Lo scheletro del camper al parco Tozzetti resta: manca l’appalto per la rimozione

Quello che resta di un camper bruciato continua a non essere rimosso da via Tito Oro Nobili, la strada che costeggia il parco Tozzetti di Colli Aniene che già di suo versa in una condizione di degrado eccezionale. L’associazione Roma Civitas Opus aveva segnalato il disagio e il pericolo anche attraverso il nostro giornale durante lo scorso mese di dicembre. Ad oggi lo scheletro del camper è ancora qui e con molta probabilità ancora per molto.

L'appalto per la rimozione è scaduto

“Il servizio per la rimozione è sospeso in attesa del nuovo appalto – ha commentato ai nostri taccuini Stefano Monaco, presidente dell’associazione Roma Civitas Opus in seguito alla risposta avuta dall'ufficio preposto – ormai il veicolo carbonizzato ci fa compagnia da mesi”. Pezzi di lamiera bruciati quindi e abbandonati alla mercè di chiunque: “Il dato sconfortante è la scarsa prontezza e lungimiranza di questa amministrazione che riesce a creare dei vuoti amministrativi per servizi in realtà “molto sensibili” che vanno a creare dei disservizi nel decoro ma soprattutto nella sicurezza del cittadino che in questo caso potrebbe arrecar danno ai ragazzi che, sempre meno, frequentano il parco” ha aggiunto Monaca.

"Sarà rottamato prima il camper o la giunta?"

Il degrado in cui versa il parco è noto da tempo ma fino ad ora nessun intervento di manutenzione ha migliorato le condizioni dell'area. Così Monaco ha concluso: “Visto l’andazzo che ha preso il quartiere con la spazzatura, i lampioni spenti ed i parchi abbandonati ci domandiamo: verrà rottamato prima il camper o la giunta?”

