"Cura la panca che il parco campa", completate le riparazioni delle panchine al parco Babusci

“Cura la panca che il parco campa”. E’ andato in scena nel pomeriggio di giovedì 30 marzo, il secondo appuntamento di una iniziativa organizzata da alcuni residenti del quartiere Colli Aniene, membri della neonata associazione Roma Civitas Opus. I volontari si sono occupati di riparare le panchine presenti all’interno del parco Babusci ma hanno già chiari obiettivi precisi: “I prossimi interventi avverranno al parco Livio Labor”.

Nel maggio dello scorso anno la stessa iniziativa all’interno dello stesso parco. A distanza di mesi, Stefano Monaco presidente dell’associazione, è tornato insieme ai volontari all’interno dell’area verde per “completare l’opera”.“Ci siamo autotassati e a nostre spese abbiamo acquistato i materiali necessari per la riparazione delle panchine – ha commentato Monaco – le parti che non abbiamo utilizzato ci serviranno per aggiustare altre panche in un altro parco”.

Stefano Monaco, presidente dell’associazione, ha raccontato quali motivazioni hanno spinto i residenti a scendere in campo: "Abbiamo chiesto più volte alle istituzioni un incontro così da poter mettere sul tavolo le nostre idee per il decoro ma fino ad ora non abbiamo ottenuto nemmeno promesse". Così si sono rimboccati e hanno provveduto da soli alla riparazione delle panchine.