A Colli Aniene i messaggi dei proiezionisti anonimi sulle facciate dei palazzi

La prima proiezione sulla facciata di uno dei palazzi a Colli Aniene è stata fatto lo scorso 18 marzo: il simbolo di Batman è stato proiettato in un cono di luce con la scritta "Chiediamo aiuto a Batman". Subito dopo l’invito a rimanere a casa con una scritta luminosa: “Dovete restare a casa!”. Ultima proiezione, in ordine di tempo, nella serata di venerdì quando i "proizionisti anonimi" hanno proiettato la scritta: "Zerocalcare comunque a Colli Aniene c'avemo ancora i ceci" in risposta al contenuto di un fumetto dell'artista romano.

I proiezionisti anonimi di Colli Aniene

Gli autori del singolare gesto sono i “proiezionisti anonimi” che hanno anche creato una pagina FB, nata in pochissimi giorni e seguita da oltre mille persone. Abbiamo raggiunto gli autori della singolare iniziativa che ci hanno chiesto di preservare l'anonimato e che hanno risposto ad alcune domande. “Siamo un gruppo di ragazzi nati e cresciuti a Colli Aniene, l’idea è nata in maniera del tutto spontanea durante una chiacchierata tra amici che si sono ritrovati insieme dopo anni” hanno detto. Spiegando inoltre: “Le proiezioni sono la nostra isola che non c’è in questo incubo che stiamo vivendo tutti, il nostro gesto proietta un fatto reale, un pensiero o un’immagine sul muro. Sì certo, i social sono belli ma non possiamo dimenticare quanto è bello il mondo reale”. Se i proiezionisti anonimi sono il preludio di qualcos’altro è ancora presto per dirlo: “E’ sicuramente un gesto per dire a tutta la comunità di tenere alta la speranza”.

I messaggi proiettati sui muri dei palazzi

Un modo per infondere speranza e per esorcizzare la paura, una soluzione singolare e diversa dal flash mob musicale che si diffonde in molte altre zone della città. Nei giorni scorsi, dallo stesso cono di luce, è stato lanciato da Roma un messaggio alla città di Bergamo, raffigurato da una scritta e da un cuore: "Bergamo". Tra i messaggi anche l’invito a donare il sangue, altra necessità in città: “Vuoi uscire a donare il sangue con me?”.