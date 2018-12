"Salvate il Colosseo di Roma est": l'appello per trovare i fondi in bilancio

Il recupero del Casale della Cervelletta arriva in Campidoglio, con un ordine del giorno, a presentarlo è Cristiana Granco, esponente di demA a Palazzo Senatorio: “Chiediamo un primo impegno in bilancio per salvare dal degrado il Castello della Cervelletta, un bene sottoposto a vincolo e di grande rilievo storico ed ambientale, che Roma Capitale ha acquisito in proprietà ben 17 anni fa e, da allora, ha lasciato in stato di totale abbandono. Una richiesta unitaria avanzata dal coordinamento delle Associazioni ‘Uniti per la Cervelletta’ che ha raccolto 14.000 firme per tutelare e recuperare quello che hanno giustamente definito il ‘Colosseo di Roma Est’.” La richiesta di Grancio è mirata ad ottenere risorse a favore del recupero dell’edificio storico.

Sul recupero del Casale da tempo si battono cittadini e associazioni, il bene è anche inserito nei “luoghi del cuore” FAI e rappresenta un nervo scoperto per i residenti. Il parco adiacente il Casale a Colli Aniene ha ospitato durante la scorsa estate una delle tre arene del Cinema America con un notevole successo di pubblico. Il recupero del Casale è stato anche tema dibattuto durante l’ultima campagna elettorale durante la quale tutti i candidati si sono espressi a favore del risanamento dell’area, ad oggi non avvenuto.

“Un casale fortificato di notevole pregio architettonico e una torre medievale risalente al XII secolo – ha proseguito la consigliera capitolina – che il FAI ha inserito fra i “luoghi del cuore” da recuperare. L’edificio, a causa della totale assenza di manutenzione, è ormai a rischio statico, mentre potrebbe rappresentare una grande opportunità di riuso per attività di interesse pubblico, a vantaggio di servizi di competenza municipale e con spazi attrezzati per le associazioni locali”. Ha concluso: “Faccio appello – conclude Cristina Grancio – al Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Luca Bergamo, e all’Assessore al Patrimonio, Rosalba Castiglione, affinché si esprimano a favore dell’approvazione di un primo stanziamento per il recupero dell’immobile e per l’avvio di un progetto partecipato di apertura