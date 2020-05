Colli Aniene rivuole la Cervelletta: la campagna social per ricordare al Comune gli impegni da mentenere

Colli Aniene non si arrende: il casale della Cervelletta deve tornare ai cittadini e i lavori per la messa in sicurezza non possono essere più procastinati. È per tenere alta l’attenzione sulla condizione in cui versa il “Colosseo di Roma Est” che il Coordinamento Uniti per la Cervelletta (nato proprio in difesa del patrimonio storico e architettonico non solo del quartiere ma dell’intera città) ha promosso, insieme all’Università popolare Michele Testa, una campagna di sensibilizzazione, un flash mob virtuale.

In cosa consiste? Semplice. È sufficiente scattarsi una foto, un selfie o un video, mentre si espone un cartello con la scritta “Chiedo al Comune di Roma la messa in sicurezza e la tutela del Casale storico della Cervelletta” e postare lo scatto sui gruppi di quartiere e sulle pagine delle realtà che aderiscono all’iniziativa corredato di hashtag. Il Casale, già “luogo del cuore” FAI votato da oltre 14mila persone, ha ospitato nello spazio antistante anche i Ragazzi del Cinema America con le proiezioni estive dello scorso anno, come una delle tre arene di Roma. L’iniziativa è supportata, inoltre, dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene, dall'Associazione l'Anfiteatro, dal CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, dall'Associazione Italiana Casa Ufficio Soci, dall'Associazione Piccoli Giganti onlus, dall'Associazione Il Foro.

Intanto le aree intorno al casale sono state interdette per fronteggiare l’eventuale caduta di massi. La messa in sicurezza è di competenza del Dipartimento Ambiente: “In questi giorni l’architetto svolgerà i sopralluoghi conclusivi per consegnare il progetto – ha spiegato Fabio Grifalchi, assessore all’ambiente – I lavori di messa in sicurezza dovrebbero essere messi a bando entro maggio e essere avviati nel giro di tre o quattro mesi”.