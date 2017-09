Cade albero in via Melandri: a Colli Aniene è il secondo caso in sette giorni

E' caduto un altro albero a Colli Aniene. Un'altra tragedia sfiorata questa volta in via Melandri. Si tratta del secondo caso in soli sette giorni. Risale infatti allo scorso 13 settembre il crollo di un altro albero di largo fusto in via Caterina Martinelli. In quella occasione i residenti si sono autotassati per rimuovere a proprie spese il tronco caduto tra due panchine. Questa volta a farne le spese due autovetture parcheggiate nella via. E' tanta la rabbia dei residenti che continuano a denunciare una costante assenza di manutenzione.

"Non capire che il rischio è altissimo è da incompetenti"

"La nostra associazione continua a ribadire quello che più volte è stato detto: la manutenzione del verde ed in particolar modo delle alberature deve cominciare subito ma non prima di aver effettuato un controllo urgente, scrupoloso ed attento sullo stato di salute delle stesse". E' questo il commento di Stefano Monaco, presidente dell'associazione Roma Civita Opus. "L'episodio di oggi rimarca, se mai ve ne fosse bisogno, che il pericolo è imminente e l'indice di rischio è altissimo soprattutto in quei quartieri dove il patrimonio verde è più ricco come a Colli Aniene - ha concluso - Non capire e non gestire questo rischio è da ignoranti ed incompetenti".

L'albero è stato poi rimosso dagli operatori del servizio giardini.