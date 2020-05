Tiburtino III, riprendono i cantieri in via Venafro. Gli inquilini: “Non ci sembra vero”

Da quando sono state costruite non sono mai state manutenute le sei palazzine di via Venafro a Tiburtino III. Addirittura le mura sono state collegate tramite travi da un lato all’altro del palazzo perché si temevano crolli. Nella mattina di giovedì sono ripartiti i lavori avviati all’inizio dell’anno e sospesi a causa del Covid-19 alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e di Andrea Napoletano, presidente Ater. Si tratta di cappotto termico, manutenzione e ascensori, attualmente inesistenti.

“Non ci sembra vero, attendiamo questi lavori da trent’anni – ha detto al nostro giornale Gianna, presidente del comitato di composto dalle 120 famiglie che abitano le palazzine – Sono molto graditi e ne aspettiamo la fine, siamo stati abbandonati negli anni e aleggia sfiducia tra la gente”.

A commentare l’avvio dei lavori a Tiburtino III, anche Emiliano Sciascia, ex consigliere dem e prima ancora presidente di municipio: “Non é vero che destra o sinistra sono tutti uguali, ed oggi lo si è dimostrato. Dopo oltre 10 anni di blocco di lavori, con le persone costrette a vivere tra calcinacci e degrado, sono finalmente partiti i lavori a Lotto 12 di Via Tagliacozzo. Grazie all’impegno della Regione Lazio – ha aggiunto - A settembre, speriamo, partiranno i lavori del Lotto 17 a Via Venafro. Presentati nel 2006 dall’allora Presidente Ater ma mai partiti, nel 2014 sollecitai, da Presidente di Municipio, l’Ater affinché rimodulasse il progetto iniziale grazie anche alle proposte dei residenti. A settembre vedremo l’inizio di lavori storici e fondamentali per l’intera riqualificazione di Tiburtino III”.