Colli Aniene, la Asl chiude la scuola materna "Franceschini": "Gravi criticità e pericolo di corto circuito"

Infiltrazioni e pareti scrostate che in alcuni casi evidenziano anche lo scheletro della struttura. Benvenuti alla scuola materna “Franceschini” di via Gullo a Colli Aniene dove da tempo i genitori denunciano le condizioni di criticità dell’immobile. Questa volta a sottolineare la pericolosità per i bambini di continuare a frequentare i locali della scuola materna è stata anche l’azienda sanitaria locale.

La richiesta della Asl: "Interdizione immediata dell'accesso ai locali"

“Sono state rilevate gravi criticità che possono rappresentare un pericolo per i bambini e per il personale scolastico e si evidenzia la possibilità di corto circuito a seguito del contatto tra infiltrazioni e cavi elettrici” si legge nel documento presentato dalla Asl (che noi di Roma Today abbiamo potuto leggere) in cui si fa richiesta di sospendere le attività scolastiche e l’immediata interdizione dell’accesso ai locali della scuola.

L’attacco del PD: "Qual è la strategia di quest'amministrazione?"

“Quanto accaduto nella mattina di venerdì è un fatto gravissimo – ha detto al nostro giornale Annarita Leobruni, consigliera dem e vice presidente della commissione scuola che insieme al capogruppo Umberti ha garantito supporto ai genitori – La condizione della scuola “Franceschini” non è diversa da altre strutture scolastiche presenti a Colli Aniene”. Nei giorni scorsi il PD ha presentato una richiesta di accesso agli atti per effettuare controlli e verifiche su fondi e procedimenti. “Dai risultati emersi abbiamo chiesto un’interrogazione all’assessore che avverrà nella mattina di lunedì 25 novembre, vogliamo capire qual è la strategia di questa amministrazione considerato che non ci sono fondi in bilancio per manutenere le strutture”.

Dall’assessorato: “La scuola non chiuderà”

“La scuola non chiuderà, lunedì sarà aperta regolarmente con alcune parziali aree interdette, ma è garantita comunque l'attività didattica – ha detto l’assessore alla scuola Stefano Rosati - Già nella mattina di sabato saranno eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza e ci sarà un monitoraggio giornaliero sin dalla giornata di lunedì mattina”. È stata necessaria la richiesta di chiusura da parte della Asl perché si intervenisse. L’annuncio di azioni future arriva dall’assessorato: “Quando le condizioni meteo saranno più clementi si interverrà immediatamente sulla copertura della struttura, valutando attentamente come manutenere per evitare ulteriori eventuali disagi – ha concluso - Tutte le famiglie sono state avvisate dalla direzione municipale circa le azioni che il municipio intraprenderà dal punto di vista tecnico e amministrativo”.