Troppi escrementi al parco Gullo, i cittadini avviano alla sensibilizzazione

"Mi vergogno del mio padrone, spero che diventi una persona civile". Questo è solo uno dei tanti messaggi che campeggiano su cartelli affissi al parco Gullo di Colli Aniene. A lanciare quella che può essere definita una vera e propria iniziativa di sensibilizzazione sono stati alcuni residenti del quartiere che si sono rivolti al comitato Cittadini di Colli Aniene Bene Comune.

"Mi hanno esposto il disagio sempre più notevole - ha raccontato Gabriella Masella, presidente - e insieme abbiamo deciso di mettere in moto una iniziativa per invitare i padroni dei cani a raccogliere gli escrementi degli animali". Il parco di via Gullo non è dotato di un'area cani e soprattutto negli ultimi tempi le deiezioni animali sono state lasciate in gran parte dell'area verde "in zone anche molto vicine ai giochi per bambini", ha aggiunto Masella.

Nella mattina di domenica 12 febbraio, quindi, tre volontarie del quartiere, munite di spago, sacchetti, guanti e forbici, hanno ripulito prima l'area e poi hanno affisso alcuni cartelli, vicino agli alberi: "Speriamo di avere un piccolo segno di vivere civile da parte di tutti", ha concluso la presidente del comitato.