Colli Aniene, crolla un albero su due panchine. I residenti: "Tragedia sfiorata"

"Una tragedia sfiorata". Non hanno usato parole diverse i cittadini del quartiere Colli Aniene dopo la caduta di un albero su due panchine per fortuna dove nessuno era seduto. I fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 12 settembre in via Caterina Martinelli, non distante dall'ingresso della Riserva della Cervelletta.

Le alberature pericolanti sono state segnalate in Municipio

C'è rabbia qui nel quartiere Colli Aniene dopo i recenti fatti avvenuti nel pomeriggio soprattutto perché sono in tanti a prendersi cura del quartiere, autotassandosi e in maniera del tutto volontaria. "Abbiamo segnalato in tempi non sospetti la faccenda in Municipio - ha commentato Stefano Monaco, presidente dell'associazione Roma Civitas Opus - senza ottenere nessuna risposta, come spesso accade".

"Le istituzioni non amano il nostro quartiere"

Immediato quindi l'attacco alle istituzioni: "I cittadini curano a proprie spese il verde orizzontale, cosa bisogna fare? Curare anche gli alberi? - ha tuonato Monaco che ha quindi concluso - comincio a pensare che qualcuno non ami il nostro quartiere e nemmeno le persone che vi abitano".