L'ultima frontiera del vandalo: tag con lo spray sul tronco degli alberi

Disegni di colore blu, rosso e anche una scritta: "dorme". Il tutto realizzato con bombolette spray e non su apposite superfici ma sui tronchi degli alberi. Siamo in via Fausto Gullo, in una delle aree giochi del quartiere Colli Aniene dove già l'assenza di manutenzione del verde costringe spesso i residenti a diventare "volontari del decoro".

A raccontare la rabbia e l'indignazione del quartiere per quella che può essere definita una "bravata di cattivo gusto" è stata la neonata associazione Roma Civitas Opus. "Bisogna riconoscere che non sono sempre e solo le istituzioni colpevoli della materializzazione del degrado perché molto spesso si aggiunge l'inciviltà della cittadinanza e la noia dei più giovani", ha commentato Stefano Monaco, presidente dell'associazione. A questo ha aggiunto: "Al già ricco e triste contributo di panchine rotte all'interno delle nostre aree ora si aggiunge una nuova abitudine: fare graffiti sugli alberi" ha proseguito Monaco.

Una vera e propria mission quella che si è proposta l'associazione: "Nostro gravoso compito è quello di invertire questa nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede ed insegnare a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni, quanto sia importante - ha aggiunto - dal punto di vista culturale e naturalistico, preservare il nostro patrimonio arboreo e custodirlo gelosamente tornando insieme a "fare verde". Infine, su quanto farà l'associazione, Monaco ha concluso: "Come associazione quindi provvederemo ad effettuare quanto prima una pulizia delle piante vandalizzate utilizzando prodotti e metodi non lesivi".

Gallery