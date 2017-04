Tiburtino, Della Casa caccia un altro assessore: rimosso Claudio Perazzini

Continuano i guai per i municipi a gestione pentastellata. Stavolta è il IV municipio a far registrare un nuovo addio in giunta, un nuovo caso politico al momento senza spiegazioni ufficiali. Nella giornata di ieri, giovedì 13 aprile, è stato infatti rimosso un altro assessore della giunta Della Casa. Claudio Perazzini, con delega allo sport e alla cultura, è stato dimissionato dal suo incarico.

La "cacciata" di Perazzini segue quella dell'assessora Emanuela Brugiotti, ex assessora al bilancio della giunta di via Tiburtina che nel mese di novembre si era vista sfilare la delega al bilancio e a febbraio quella alla trasparenza. Né allora, né oggi sono mancati gli attacchi delle opposizioni e anche in questo caso, tra gli altri, il gruppo Pd ha commentato: "Spiace constatare che il momento di questa uscita di scena non appare propizio perché alla vigilia di appuntamenti importanti - ha commentato Nicolò Corrado, presidente della commissione trasparenza del municipio IV. La storia politica dell'assessore Perazzini ci aveva fatto fin da subito intuire che la strada intrapresa dalla presidente del municipio sarebbe stata contraddittoria con se stessa".

"Il municipio IV arriva primo nei rimpasti di giunta - ha dichiarato Emiliano Sciascia, ex minisindaco del tiburtino oggi consigliere del gruppo dem - Claudio Perazzini è una persona competente e conoscitore del territorio che non è mai riuscito ad entrare in partita perché forse troppe le incomprensioni con la presidente".

Bocche cucite per ora nel Movimento Cinque Stelle. Abbiamo provato, senza successo, a contattare la presidente Della Casa. Tacciono i sempre loquaci profili social della giunta.