Voragine transennata, il parco di Casal Bruciato torna ai cittadini

“Abbiamo trovato alcune transenne abbandonate e le abbiamo utilizzate per recintare la voragine”. L’intervento spiegato da Andrea Mosetti, responsabile di Intifada, ha permesso la riapertura del parco di Casal Bruciato, chiuso dal 12 settembre.

La chiusura

Una voragine larga 3 metri e profonda 1 metro si era aperta all’interno del parco in seguito alle abbandonanti piogge dello scorso 11 settembre. Un sopralluogo di polizia locale e di vigili del fuoco aveva fatto optare poi per la chiusura dell’intero parco in quanto non si possedevano attrezzi necessari per mettere in sicurezza lo spazio. Da qui quindi una “transennatura” alla buona, non rigida, realizzata con plastica dura.

L’intervento dei cittadini

“Abbiamo lasciato la recinzione apposta dai vigili e intorno a questa abbiamo collocato transenne rigide legate tra loro con il filo di ferro”, ha spiegato Andrea Mosetti. L’iniziativa che ha visto collaborare i volontari dell’associazione La Cacciarella, Intifada e i cittadini, è stata anticipata da un’assemblea che si è svolta qui nell’area verde. Il parco, gestito dalla cooperativa La Cacciarella, necessita però di alcuni interventi importanti che sono stati segnalati da tempo come l’impianto di illuminazione, quello di irrigazione e la manutenzione dei giochi, rotti da tre anni e mai riparati.

Le richieste della cooperativa La Cacciarella

All’indomani dell’intervento di messa in sicurezza della voragine qui a Casal Bruciato si è svolto un sopralluogo da parte di incaricati municipali e comunali. “La recinzione che abbiamo realizzato – ha aggiunto Anna Cesaretti della cooperativa La Cacciarella – è risultata sufficiente e quindi il parco può rimanere aperto”. E durante il sopralluogo sono quindi stati esposte ancora una volta le richieste: “Abbiamo chiesto soprattutto di fare luce sull’appartenenza del parco, perché non esistendo più l’assessorato alle periferie i ruoli sono stati smembrati e quindi non sappiamo chi debba farsi carico di effettuare i lavori qui”.

Gallery