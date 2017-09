Una voragine e il parco Casal Bruciato viene chiuso

Una voragine che non “può essere transennata” e il parco Casal Bruciato, situato nell’omonima via del quartiere viene chiuso. E’ successo nella mattina di oggi, martedì 12 settembre. A raccontare il disagio è Andrea Mosetti, presidente del centro sociale Intifada che collabora con la cooperativa La cacciarella che ha in gestione il parco.

Prima le transenne poi la chiusura

“Nella mattina di ieri abbiamo trovato la voragine all’interno del parco – ha spiegato Mosetti – ha una profondità di un metro e una larghezza di 3”. Immediatamente hanno provveduto a segnalare il pericolo affiggendo dei cartelli e contattando la polizia municipale: “Probabilmente a causa delle piogge e della lieve scossa di terremoto si è aperta la voragine, quando sono intervenuti i vigili l’hanno transennata e poi sono rimasti qui per l’intera giornata, fino alla chiusura quotidiana del parco”.

"C'è un rimpallo di responsabilità"

All’intervento della polizia locale ha fatto seguito quello dei vigili del fuoco: “Loro non hanno avuto la possibilità di recintare in maniera rigida la voragine e quindi è stato deciso di chiudere il parco”, ha precisato Mosetti. Su quanto è stato fatto fino ad ora Mosetti ha puntualizzato: “Sono iniziati i controlli tra il dipartimento del patrimonio e il Simu ma c’è stato un rimpallo di responsabilità, non si capisce bene di chi sia la competenza”.

La manutenzione qui è volontaria

“La manutenzione del parco è affidata alla cooperativa La cacciarella che ha in gestione questa parte di parco da cinque anni, noi – ha commentato Mosetti – coadiuviamo il loro lavoro, tutti volontari e a nostre spese”. Ha concluso: “E’ assurdo che il parco sia chiuso”.