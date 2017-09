VIDEO | "Basta sfratti", presidio di protesta sotto l'assessorato alla Casa della Regione

In prima fila gli inquilini sotto sfratto della case Enasarco di via Casal Bruciato, durante il sit in di stamattina, giovedì 29 settembre, organizzato da Asia Usb. Una delegazione è stata ricevuta nell’ufficio dell’assessore regionale alla Casa, Fabio Refrigeri

“Noi da li non ce ne andiamo”, dice con decisione Emilia Papi, inquilina della scala A di via Casal Bruciato 27, al termine dell’incontro - ci hanno detto che stanno provando a trovare soluzioni, anche perché sanno bene che rischiano di innescare una bomba”. “Abbiamo chiesto che entro due settimana si riunisca un tavolo in cui siedano tutti gli attori principali di questa vicenda - spiega Michelangelo Giglio - Regione, Ater, Comune di Roma ed Enasarco”. Mentre lunedì 2 ottobre è previsto un incontro nel comprensorio di via di Casal Bruciato, "con l’assessore Refrigeri e il consigliere regionale Patanè - dice Giglio -, così da vedere da vicino la situazione”.