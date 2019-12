Casal Bruciato: termosifoni gelati in via Facchinetti, residenti bloccano di nuovo la strada

Due proteste (e relativo blocco stradale) in via Facchinetti (a Casal Bruciato) in meno di una settimana. L’esasperazione è salita alle stelle, gli inquilini sono stufi di vivere al freddo e soprattutto sono stanchi di sentire solo promesse che nei fatti non trovano nessuna concretezza.

Residenti in strada appiccano fuoco e bloccano la via

Dopo le “toppe” messe alle caldaie dei civici 127 e 137, i riscaldamenti hanno smesso di funzionare e dinanzi all’ennesimo impegno disatteso dall’amministrazione, i residenti hanno bloccato la strada. Circa una trentina gli inquilini delle case popolari del Comune che intorno alle 15.30 sono scesi in strada e hanno appiccato il fuoco con delle cassette di legno bloccando di fatti l’accesso: sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Sant’Ippolito.

Dal comitato: "Aspettiamo l'arrivo della ditta"

A distanza di circa due ore dall’avvio della protesta: “Siamo ancora qui – hanno spiegato dal comitato popolare Casal Bruciato – Siamo in attesa dell’arrivo dei tecnici del Comune, vogliamo una soluzione definitiva”. All’interno degli appartamenti vivono bambini, anziani e disabili che non vogliono trascorrere un Natale al freddo.