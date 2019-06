Casal Bruciato: chiusa via Diego Angeli, verifiche in corso

Ad allertare i vigili del fuoco nella serata di giovedì sono stati alcuni residenti della via dopo aver notato la presenza di avvallamenti del manto stradale. Siamo in via Diego Angeli, nel quartiere Casal Bruciato, la strada che collega via Tiburtina a piazza Balsamo Crivelli. Immediata la chiusura del tratto all’altezza di via Donati disposta dai vigili del fuoco in attesa delle opportune verifiche.

Verifiche in corso e le prime ipotesi che hanno causato la chiusura

“Nella stessa serata il Municipio ha provveduto alla chiusura – ha fatto sapere Fabio Grifalchi assessore ai lavori pubblici della giunta Della Casa – e nella mattina di giovedì è stata incaricata la ditta di effettuare tutti i controlli necessari”. Il delegato del parlamentino di via Tiburtina ha aggiunto: “Dal un primo sopralluogo dell'ufficio tecnico, sembrerebbe uno sgrottamento di un vecchio cavo in tre punti, nulla di allarmante – spiegando - Se questo verrà confermato dalle verifiche, si riappianeranno gli avvallamenti e riaprirà la strada, in pochi giorni. Altrimenti vi sarà un intervento più importante”.

Grifalchi ha concluso: “Spiace che la problematica si sia verificata a cavallo del fine settimana, ma ci siamo subito attivati per arrecare meno disagi possibili al quartiere”.