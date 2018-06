Promesse nel vuoto, cittadini di Casal Bruciato ancora senz'acqua: Tiburtina di nuovo bloccata

Sono esasperati, stanchi ma soprattutto arrabbiati perché “i rappresentanti del Municipio ci hanno preso in giro, ci hanno detto che oggi avrebbero risolto tutto e invece siamo ancora senz’acqua da sabato mattina”. Gli inquilini di via Sante Bargellini, a Casal Bruciato, sono scesi in strada anche oggi, per la seconda volta in meno di 24 ore e hanno bloccato la via Tiburtina con i secchioni della spazzatura in entrambi i sensi di marcia, proprio come già avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto la polizia di stato e i carabinieri.

"Non si può vivere così"

Una protesta disperata per attirare l’attenzione delle istituzioni, del Municipio e del Comune, di chi, insomma aveva gridato: “Nessuno deve restare indietro”. E invece: “Ci hanno dimenticato tutti, nessuno si interessa di noi”. A parlare è Fabio, uno degli inquilini delle 186 famiglie che vivono negli stabili gestiti dal Comune di Roma: “Non ne possiamo più, non si può vivere così, in queste case non c’è nulla che funzioni – ha aggiunto – oltre alla mancanza di acqua da sabato mattina, viviamo disagi grandissimi come l’assenza di manutenzione, non abbiamo illuminazione, durante l’inverno ci hanno lasciati senza riscaldamento, i garage non si possono utilizzare e di notte rapine e furti continui, non c’è sicurezza”.

La seconda protesta in due giorni

Dopo la protesta avvenuta nel pomeriggio di lunedì, gli inquilini hanno ottenuto l’arrivo di un’autobotte nella tarda serata: “Insufficiente per tutti noi, ci hanno fatto tante promesse dal Municipio ma non ne hanno mantenuta neppure una e oggi siamo costretti a vivere così” ha aggiunto Fabio. “Disabili, anziani, bambini… ma come possiamo continuare a stare in queste condizioni?”.

"L'immobilismo di Comune e Municipio non ha portato risultati"

“L’immobilismo del Comune e del IV Municipio, dopo quasi un anno di nostre richieste, non ha portato alla risoluzione del problema delle pompe dell’acqua di via Sante Bargellini 23. Come Fratelli d'Italia siamo solidali con gli inquilini e chiediamo un urgente intervento ‘tampone’ prima della completa sostituzione dell’impianto affinché il tutto venga ripristinato”, hanno commentato in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Gianni Ottaviano capogruppo nel IV Municipio e Luca Scerbo consigliere municipale.

