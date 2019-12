Casal Bruciato, via Facchinetti ancora al freddo: a Natale servono il bue e l’asinello

Oltre il danno la beffa: già perché gli inquilini che vivono nelle case del Comune in via Facchinetti (Casal Bruciato), non solo stanno al freddo ma devono anche fare i conti con promesse ben lontane dall’essere mantenute. Mancano due giorni a Natale e dal 15 novembre le palazzine della via sono al freddo, tranne rarissime eccezioni in cui i tecnici smanettano con le caldaie che ripartono per alcune ore e poi smettono di nuovo. Senza riscaldamenti hanno vissuto per settimane anche gli inquilini delle case di via Satta, via Diego Angeli e via Casal Bruciato: anche qui proteste e blocchi stradali.

Dal comitato popolare: "Gli inquilini si sentono presi in giro e hanno ragione"

“I residenti di via Facchinetti sono stanchi, dal municipio e dal comune solo promesse, i loro animi sono ormai esasperati perché nessuno fino ad ora ha detto loro cosa sta realmente succedendo: si sentono presi in giro e hanno ragione, vogliono conoscere la data in cui saranno definitivamente accesi i riscaldamenti” hanno spiegato ai nostri taccuini dal comitato popolare Casal Bruciato che insieme alla Rete Popolare Tiburtina, sta supportando gli inquilini dei civici 127 e 137 nella lotta intrapresa ormai da 20 giorni.

Famiglie ancora al freddo, non si escludono nuove proteste nelle prossime ore

Gli inquilini di via Facchinetti sono scesi in strada (l’ultima volta in ordine cronologico) giovedì ma prima ancora hanno manifestato la propria rabbia anche in altre occasioni, bloccando la strada e chiedendo l’intervento immediato di tecnici e politici. Sì perché nonostante i pezzi da sostituire per il funzionamento corretto della caldaia siano “in arrivo” (a più di un mese dalla data canonica di accensione dei riscaldamenti in città), è contro la politica territoriale e comunale che battono i pugni, la stessa che non ha agito in tempo per evitare tutto questo disagio e per scongiurare il freddo anche a Natale per bambini, anziani e disabili. Non si escludono nuove azioni di protesta nelle prossime ore.