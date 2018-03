Casal Bruciato, c’erano una volta le strisce pedonali: adesso solo buche e toppe

Dove un tempo c’erano le strisce pedonali oggi solo asfalto deteriorato, buche e toppe: in prossimità delle scuole, del mercato ma anche di vie molto trafficate e perfino in piazza Balsamo Crivelli. Quella che arriva da Casal Bruciato non è una cartolina che consegna serenità: i residenti sono indignati e denunciano la mancanza di sicurezza sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Strisce pedonali fantasma: così gli attraversamenti diventano un pericolo

Via Diego Angeli, ancora via Bergamini e via Satta senza dimenticare via Smith: strade che gravitano intorno alla piazza Balsamo Crivelli e che sono di passaggio quotidiano per i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, per gli anziani che vanno al mercato. Le strisce pedonali qui non esistono più: laddove restano sono sbiadite e quasi impercettibili. “I genitori lamentano un serio pericolo per i propri figli in via Smith perché le strisce sono completamente cancellate – ha spiegato Elena Pinsone, residente del quartiere e ex consigliera municipale – mancano anche i segnali di stop e questo peggiora ancora di più una situazione già critica”.

Il “caso” di via Bergamini

Troppe buche, alcune molto profonde e via Bergamini, per intervento del PD, è stata chiusa al traffico lo scorso 25 febbraio. Prima transennate e poi “rattoppate” le buche in via Bergamini però sono tornate nel manto stradale “Intorno ai rattoppi l’asfalto si sta sgretolando e la buche si stanno riaprendo” ha concluso Pinsone.